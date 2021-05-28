白冰冰、陽帆主持中視《我愛冰冰Show》，本週六播出「突破自我金曲挑戰賽」，邀來一票實力派歌手，其中金曲歌后朱海君被主持人陽帆欽點一起表演，希望她能挑戰經典古裝劇《步步驚心》主題曲〈三吋天堂〉，讓她受寵若驚，「當知道是帆哥指定時我嚇了一跳」，她以獨特嗓音重新詮釋這首歌，打動在場每一個人，朱海君也提到「因為最近剛失去親人，情緒都還沒恢復回來，唱這首歌想到我的婆婆，想到我的爸爸。」更一度紅了眼眶，讓人不捨。

陽帆也講起點唱〈三吋天堂〉的原委，這首歌是大陸歌手嚴藝丹作詞作曲，當初她來台宣傳這首歌時，是陽帆帶著她一起跑通告，「很喜歡裡面的歌詞，意境非常棒」，所以請嚴藝丹把歌詞送給他，陽帆則自己譜曲做了另一首歌〈再一次相見〉，節目中陽帆也再度詮唱這首歌，當年他為了拍攝這首歌的MV，直接把頭髮剃光，經典的畫面也會在節目中重現，難得也秀了幾張陽帆年輕時的青澀舊照，相當經典。

陽帆提到〈三吋天堂〉如今在網路上有著上億點擊，已是神曲等級，忍不住自嘲這首〈再一次相見〉累積至今卻只有14萬多。陽帆主持風格幽默風趣，像是他難得穿著一席帥氣白色西裝，連白冰冰都讚美他有一股「皇室氣息」，但語不驚人死不休的楊繡惠卻覺得像「送行者」，場面立馬歪樓，陽帆也作勢吹起喇叭，眾人一看笑到噴淚。另外，白雲、曾昱嘉、曾瑋中、陳孟賢四男組成F4，重現〈流星雨〉一曲，白雲戴起假髮帥扮道明寺，卻遭楊繡惠虧是「龍山寺」。節目每周六晚間8點播出。

(中時 )