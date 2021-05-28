台灣本土疫情持續升溫，疫苗不足也引發國際關注，有立委在臉書透露，日本考慮將疫苗贈送給台灣，台北市28日舉辦防疫記者會，被問到日本有意送台灣疫苗是否因為是快過期等問題，對此，台北市長柯文哲回應，在現在這個時期，只要疫苗有國際認證，通通都收，「既然進來台灣，快一點，不要再拖，明明進了41萬劑，為什麼還要拖？」

至於被問到北市是否會自行買疫苗，柯文哲強調，防疫有一致性，放給每個縣市爭取不太對，要把台灣人民生命當作很重要的因素；柯文哲強調，如果是由我來決定，我會選擇跟韓國一樣，做疫苗代工，不是發展品牌。

柯文哲強調，現在有被國際認證的疫苗，都是國際上最大的國家，不見得台灣做的不好，但現實是很難拿到認證，沒有國際認證疫苗，出國洽公很困難，全世界都要疫苗護照，要在國際現實狀態下找生路，我會選韓國戰略作代工。

柯文哲還說，台灣2300萬人，疫苗要7成人口施打，且要施打2劑，至少需要3200萬劑才能解決問題，如果只打1劑也要1600萬劑，所以今天15萬劑進來，綠營又再作大內宣，這些光醫護人員打就不夠。

柯文哲說，全世界已打17億劑，硬要去打自己發明的東西，要考量一下國力多少和價格多少，我不想再批評什麼，台灣沒疫情就拖著，現在疫情爆發，我認為死亡數還有上升的空間。

柯文哲也痛批，明明進了41萬劑，為什麼還要拖？很多東西非常時期，有非常時期的作法，應把人民生命當作是考量，如果還有其他考慮是對不起國家人民。

(中時 )