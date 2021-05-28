因受到疫情的影響，不少百貨都陸續實行自主暫停營業數天，Global Mall甚至更創百貨首例，自主暫停零售區域到6月1日，百貨的業績都相對受到重大影響，但幸好業者們早已做好準備，像Global Mall在今年初就已正式推出網購平台「環球Online」線上購物，京站也早就發展了京站直播購物，以及Qonline網購平台，而統一時代百貨台北店也因著集團的關係，擁有多個平台可讓消費者下單網購直送到家，超前部署讓業者及消費者都能雙贏。

Global Mall的「環球Online」線上購物在今年年初正式推出，現更為了疫情的狀況而推出了防疫大作戰專區，帶動上周業績較前周成長超過3倍之多，當中包括以除菌、料理用具等商品最為熱銷，而更針對其精選即食料理、冷凍食品、米其林星級料理、台灣在地水果、消毒殺菌商品及多功能小家電等商品推出優惠，另外還有免出門就能吃到百貨獨家的林聰明沙鍋魚頭以及天香樓等名菜。

京站則早已看準站直播購物的趨勢，自去年起就已經開始了做直播與消費者互動，更在直播中推出優惠商品活動，可以說是超前部署的計劃，加上Qonline的網購平台，不到館也能購物，從17日全台升級成三級警戒，以及京站調整營業時間後，網購的業績都成長超過4成。

統一時代百貨台北店也擴增了線上網購商機，消費者可在康是美eShop、博客來旗艦館、黑貓Pay好康抵加等線上購物網站下單，平台上均有多樣化商品可供選購，近1周的網購業績已達到翻倍成長，而今年累計網購成長更超過70%，當中以居家清潔、耳溫槍銷售最為受歡迎，而現在各平台上也推出多款防疫商品，讓民眾免出門安心在家購買。

(中時 )