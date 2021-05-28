大陸黑色系商品(鐵礦石、煤炭、鋼筋等)去年底以來漲勢凌厲，，加上房地產活動、基建計畫推動下，原物料價格漲勢不停，這讓北京當局決定出手降溫，近期一連串打擊遏制鋼鐵業者聯合操縱價格，祭出吊銷營業執照或停業整頓等措施，以及透過這種研究報告指出後市成長疲弱。對此，高盛表示，北京當局各種降溫手段顯示，已經在該市場失去定價權。

據Zero Hedge報導，高盛原物料研究部主管Jeffrey Currie發布最新研究報告指出，包括原油、銅、黃豆等原物料價格在下半年將面臨愈發緊繃的供給問題，這將難以破壞這波牛市行情。由於北京當局近期不斷打擊飆漲的原物料價格，讓市場看似稍稍降溫，高盛認為，北京當局將價格陡升的問題歸咎於海外投機者進入市場炒作，給予警示導致價格回檔，帶來了良好買進時機，因為原物料多頭與北京當局認為給出觀點毫無關係。

高盛甚至大膽假設「大陸已喪失定價權」，顯示大陸已經不再是主控原物料行情的主要經濟體，由於已開發國家經濟復甦強勁，代表大陸將遭到西方國家排擠，不再是左右定價的邊際買家，也就是願意提供更高價格的買家，通常這家取得主導市場走勢的權力。

西方國家製造業強勁復甦，對銅需求暴增，影響力愈來愈強，甚至讓大陸銅礦供應商無法介入。高盛報告直指，大陸原物料市場能主導全球，主要就是透過大量補貼、投資，導致市場價格崩盤，如今卻開始抱怨原物料價格太高，甚至近幾周人民幣走強，除了美元指數再度弱勢，也有專家認為北京當局透過匯價降低原物料價格成本。

北京當局認為有炒作者進場，導致原物料價格上升，甚至推高通膨疑慮，這次事件讓下游需求遭到破壞，驗證西方國家將迎來近年來少見的強勁需求，將大陸排擠出市場，如同2000年的美國。

(中時新聞網)