流動攤販反映無法獲得補助 侯友宜：從寬、從快、從簡認定 18:312021/05/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（28日）說，今天所公布的10項補助計畫，盼即時幫助需要幫助的人，從寬、從快、從簡認定。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於紓困方案，有許多流動攤販因沒有稅籍資料、投保資料，無法獲得補助。新北市長侯友宜今（28日）說，今天所公布的10項補助計畫，盼即時幫助需要幫助的人，從寬、從快、從簡認定，快速得到幫助之一，如何讓它們快速脫離困難是政府該有的作為。 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 (中時 ) #流動攤販 #無法 #獲得 #補助 #認定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 外帶5折 貳樓老闆行動護台 04:102021/05/18 時尚消費 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 真正好玩的遊戲，即使只是在旁邊看著別人玩，也會充滿樂趣 10:002021/05/18 科技 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 政院核定 國道1號岡山第二交流道 最快2024動工 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 【新聞多益】用電大戰！電動車常看到的E.V.是哪兩個英文字 07:252021/05/18 生活 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 桃園新增22本土案例 龜山清潔隊3人確診 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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