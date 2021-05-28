關於紓困方案，有許多流動攤販因沒有稅籍資料、投保資料，無法獲得補助。新北市長侯友宜今（28日）說，今天所公布的10項補助計畫，盼即時幫助需要幫助的人，從寬、從快、從簡認定，快速得到幫助之一，如何讓它們快速脫離困難是政府該有的作為。

(中時 )