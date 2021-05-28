蔬菜包裝校大量人力，因疫情之故人力短缺，張麗善呼籲消費者接受裸菜，以更多蔬菜彌補。（周麗蘭攝）

雲林縣府14日推出「蔬永康」居家防疫蔬菜箱，提供有產銷履歷「四葉、三根、一辛」的葉菜類、根莖類、辛香料類食材組合，每箱特價899元，迄今銷售超過1100箱。張麗善表示，疫情期間缺乏人力，希望消費者能接受「裸菜」，不要塑膠袋包裝。

雲林縣府所屬的「雲林良品」電商平台推出防疫食品專區有蔬菜、肉類、雜貨，899元的蔬永康居家防疫蔬菜箱，上架後熱銷，產地包裝場持續加班補貨。

縣長張麗善表示，蔬菜箱是由縣政府農業處協調縣內業者供應，提供有產銷履歷的葉菜類、根莖類、辛香料類食材組合，主力蔬果以產銷履歷商品為主，所有商品由產地直接發貨。

農業處統計，防疫網路購物專區10大購買排行榜分別是，永程農產行的雲林良品蔬永康蔬菜箱、雲林新社果菜的樂家蔬菜箱、農場晃晃的冷凍雞豬防疫箱、陞煇食品最強豬肉防疫箱、台全牧場的生鮮免運組、萬源蔬果麵與蜂蜜組合、雲林金鑽鳳梨、西螺農會的黃金米肉粽、雲林大西瓜。

網站湧入大批採購民眾，以致數度當機，蔬菜箱已售出1100箱，銷售額破100萬元，縣府呼籲民眾不要擔心貨源不足，請分批上採購，或直接在雲林良品粉絲專頁留言，也會有客服人員直接聯絡滿足訂購需求。

張麗善說，蔬菜箱的每樣蔬菜都有塑膠袋包裝，人力需求很大，但疫情期間人力短缺，希望消費者能接受「裸菜」，即僅以塑膠繩或橡皮筋捆起，如果民眾能接受減少包裝，縣府可協調業者裝更多菜以補足包裝的費用。

她說，很多需要打工的孩子，現在沒有打工機會，縣府正在研擬媒介需要打工的人到合作社場整理蔬菜箱，加速出貨。

(中時 )