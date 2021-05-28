新北市、台北市政府於 5月24 日宣布全面禁止餐廳內用，需改為外帶或外送，餐飲業生意受到不小衝擊。因應疫情下的外帶需求，部落格平台痞客邦推出「外帶搜尋小幫手」，協助民眾快速查詢所在地附近，有哪些餐廳店家提供外帶服務以方便採買。此外，痞客邦日前也推出「居家防疫專區」，集結實用資訊與防疫宣導，期望協助陪伴民眾度過居家防疫新生活。

痞客邦「外帶搜尋小幫手」收錄台北市、新北市的餐飲店家資訊，民眾毋需下載 App，即可定位搜尋附近 500 公尺內提供外帶的店家，也歡迎網友回報尚未被收錄的店家資訊，此外也歡迎網友回報尚未被收錄的店家資訊，發揮社群的力量，共同為防疫出一份心力。

PIXNET 行銷經營部副總經理張昱表示，「居家防疫期間，民眾需花費更多時間心思解決每日三餐，外帶自取是相對省時便利的選擇，因此痞客邦在短時間內推出這樣的服務，期望能解決民眾與店家的需求，並讓店家能維持基本經營，度過難關。」

因應疫情期間的各面向民生需求，痞客邦也推出居家防疫專區，集結疫情期間大眾最關心的資訊，鼓勵民眾正向面對生活。活動頁上有民眾最在意的「疫情防護、時事、防疫APP、停課、居家娛樂」等關鍵字，點擊後就可以看到痞客邦部落客們所撰寫的相關內容。此外也根據數據統計推出社群熱門話題，包含居家期間的「美妝保養、數位娛樂、線上學習、美食食譜」等資訊，鼓勵民眾「宅家不無聊」。

疫情升溫後，民眾的餐飲需求也產生變化，痞客邦透過數據觀察到近期餐廳食記文章的瀏覽量下滑，食譜的瀏覽量則增加高達 7 成，顯示民眾大幅減少聚會、更頻繁下廚。美食食譜部分，氣炸鍋、家常料理最受歡迎，鬆餅、涼拌小黃瓜、蒸蛋、三杯雞、滷肉、咖哩都是近期民眾在家最常搜尋的食譜。在家學習所需的筆電選購、數位娛樂類「火神的眼淚」、「我是遺物整理師」、「Switch 遊戲」、「線上課程」都是當前熱搜議題。

痞客邦擁有豐富的生活資訊內容，美食相關文章更佔了極大比例，在政府宣布全民居家防疫後，立即啟動以數據為基礎的開發，以最短時間完成「外帶搜尋小幫手」「居家防疫專區」兩項服務，主動協助民生基礎的餐飲業度過難關，引導民眾正向生活，善盡媒體職責宣導防疫。

(科技)