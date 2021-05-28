隨著施打疫苗比率提高，美國新冠肺炎疫情漸趨緩，經濟正迎來全面復甦，然而專家卻點出一項隱憂，在於不少美國民眾工作意願並不強烈，打算靠疫情期間的補助金度日，這導致企業出現嚴重缺工問題。

CNN報導，美國經濟強力復甦，卻出現缺工疑慮，3月份職缺飆升至810萬寫下歷史新高，對此，摩根大執行長Jamie Dimon表示，許多企業在招聘時遇到困難，主要原因是有部分的美國人現在不願意工作。

Jamie Dimon補充說道，「造成缺工的原因有很多，其中一項是疫情期間，政府有許多紓困政策，造成部分美國人認為自己不需要特別去工作就能過日子，因此讓缺工問題惡化。」

經濟學家則指出三項主要原因，包括染疫風險仍存在、家中孩童兒童缺乏照顧及聯邦政府提供每周300美元的失業救濟金等，這些因素讓許多企業出現招募困難。事實上，5月中開始有許多共和黨領導的州，決定停止支付失業救濟金，以緩解缺工困境。

此外，Jamie Dimon則對美國總統拜登的加稅計畫提出批評，「這次拜登的加稅政策，是2017年減稅後的4倍，魔鬼藏在細節裡，因此更重要的是這些細節，而不是28%的最高稅率，加稅會導致資金流向海外，更會造成摩根大通的在全球競爭力下降。」

(中時新聞網)