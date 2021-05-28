台北市確診者死在防疫旅館 新北：會強化求救措施 17:012021/05/28 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北防疫旅館。（新北市觀旅局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松山區一間防疫旅館，昨發生50多歲新冠肺炎確診者死亡案件；新北市副市長劉和然今出席防疫會議表示，確診者死在防疫旅館一事，並不是發生在新北市，但新北市針對防疫旅館的管理措施，會更加審慎面對。 劉和然說，除了加強患者的求救措施，針對60歲以上、有慢性病的輕症確診者，也會盡量直接送往醫院，予以更完善的醫療照顧。 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 (中時 ) #防疫旅館 #確診者 #防疫旅館 #劉和然 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 生活熱門新聞 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 疫情嚴峻北病南送 彰基中華路院區收治確診病患 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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