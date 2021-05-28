台北市松山區一間防疫旅館，昨發生50多歲新冠肺炎確診者死亡案件；新北市副市長劉和然今出席防疫會議表示，確診者死在防疫旅館一事，並不是發生在新北市，但新北市針對防疫旅館的管理措施，會更加審慎面對。

劉和然說，除了加強患者的求救措施，針對60歲以上、有慢性病的輕症確診者，也會盡量直接送往醫院，予以更完善的醫療照顧。

(中時 )