新冠肺炎陽性確診者如何安置，讓外界好奇，臺北市長柯文哲28日指出，很重要的因素是年齡，根據文獻及臨床來看，患者50歲以下幾乎沒有死亡，過了50歲，死亡率會隨年齡增加，所以確診案例有的會安置在家裡、有的在旅館、有的安排到病房或送加護病房。

新冠肺炎疫情嚴峻，柯文哲今在防疫記者會指出，這個疾病從文獻上，還有台灣臨床上看起來有很大特色，患者50歲以下幾乎沒有死亡，非常非常少，可是過50歲後隨年齡增加，死亡率就愈來愈高，到80歲以上在國外的數據是超過20％。

柯文哲表示，因為每個疾病都有特色，就像「小兒麻痺」不是叫「老兒麻痺」，因為死亡率會影響醫療體系重整，所以確診案例有的會安排在家裡、有安置到旅館、有送進病房或加護病房，其中在分配很重要因素是年齡。

他說，確診案例沒什麼癥狀，也許要送到中央在中南部的檢疫所，隔離起來不是要治療，而是要防止傳染給別人，年輕也比較好移動，醫院應該是保留給有慢性疾病、年紀大的患者，快篩陽性已有超過1000人安置在北市防疫旅館，若這些人放在醫院，剛好占掉所有目前的專責病床，未來病人若還是太多，恐怕輕癥就會要待在家裡或到中南部檢疫所。

(中時 )