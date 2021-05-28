今年五月初安得烈慈善協會致贈感謝狀予國聚建設副總經理卓慶能。（盧金足攝）

文化部藝術銀行、安得烈慈善協會、藝術家程仁珮，受國聚建設力邀合辦「公.藝特展」，獲熱烈回響。（盧金足攝）

文化部藝術銀行、安得烈慈善協會、藝術家程仁珮，獲國聚建設力邀共同舉辦「公．藝特展」活動，展覽期間捐助近50箱保久乳的愛心物資，贈與長期合作的公益夥伴─安得烈慈善協會，疫情期間幫助更多新住民家庭，為受扶孩童的成長及未來，增添溫暖與希望，愛心不受新冠肺炎疫情影響，持續凝聚正能量。

(中時 )