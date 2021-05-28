文化部藝術銀行、國聚「公．藝特展」捐物資助安得烈慈善協會 17:202021/05/28 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國聚建設邀請文化部藝術銀行、安得烈慈善協會、藝術家程仁珮共同舉辦「公.藝特展」活動。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年五月初安得烈慈善協會致贈感謝狀予國聚建設副總經理卓慶能。（盧金足攝） 文化部藝術銀行、安得烈慈善協會、藝術家程仁珮，受國聚建設力邀合辦「公.藝特展」，獲熱烈回響。（盧金足攝） 文化部藝術銀行、安得烈慈善協會、藝術家程仁珮，獲國聚建設力邀共同舉辦「公．藝特展」活動，展覽期間捐助近50箱保久乳的愛心物資，贈與長期合作的公益夥伴─安得烈慈善協會，疫情期間幫助更多新住民家庭，為受扶孩童的成長及未來，增添溫暖與希望，愛心不受新冠肺炎疫情影響，持續凝聚正能量。 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 台疫情急速升溫 韓媒關注半導體業受影響 (中時 ) #國聚 #安得烈慈善協會 #友善 #特展 #藝術銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 國戰會論壇》虛擬貨幣：美元新的水庫（譚傳毅） 10:002021/05/16 海納百川 世衛籲富國 先捐疫苗給窮國 04:102021/05/16 焦點要聞 毛澤東假抗日真奪權 有史為證 04:102021/05/17 藝文副刊 兩岸一家人》從歷史看大陸對台政策的演變 08:052021/05/16 兩岸徵文 台北電影獎入圍公布 《無聲》入圍8項最大贏家 14:252021/05/14 娛樂 2021北影國際新導演競賽入選名單揭曉 《綠色牢籠》《徘徊年代》代表台灣角逐大奬 15:142021/05/14 娛樂 職場》2021放視大賞樹德奪4大獎 大葉辦四國聯合藝展 17:302021/05/14 生活 陸多家支付機構被「退群」 9成涉預付卡 22:302021/05/17 兩岸 桃園各文化場館暫停對外開放至5月28日 17:292021/05/15 生活 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 寶島熱門新聞 雲林蔬菜箱銷售超過1100箱 包裝人力不足需「裸菜」 - 寶島 慰勞員警辛勞 桃園立委贈酒精飲料 - 寶島 疫情嚴峻 屏東縣府公布12項紓困方案 - 寶島 龜山清潔隊員3確診 民代急買面罩、口罩力挺 - 寶島 貼心物資力挺 護理師淚喊感動 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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