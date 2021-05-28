保養品牌Simple清妍在初夏推出全新控油毛孔調理系列，為炎夏抗痘控油大作戰超前佈署，保養專家凱文老師表示，要改善夏日肌膚困擾其實並不困難，毛孔調理系列中添加許多專櫃級保養品牌愛用成分，能溫和收斂毛孔、有效控油，同時提升肌膚整體防禦力，使肌膚回到油水平衡的健康狀態。

Simple清妍「SOS毛孔調理控油精華」，質地輕薄、清爽易吸收，添加高比例10%金縷梅萃取，溫和收斂毛孔並減少油脂分泌。同系列產品還有「溫和毛孔調理潔顏凝露」、「深層毛孔淨化去角質凝露」，兩款產品皆能溫和去除肌膚多餘油脂並收斂毛孔，深層毛孔淨化去角質凝露另外添加天然竹子萃取微粒，有效清除髒汙及老廢角質，並降低對環境的傷害。

有別於市場控油抗痘競品普遍使用清潔性較強成分，一直以來堅持品牌精神的Simple，始終採用不含皂鹼、酒精、香料、色素、水楊酸、杏仁酸等刺激性成分，以溫和有效的方式調理肌膚問題，因而成為英國國民愛用品牌。凱文老師說在痘肌油肌族群的長期戰痘過程中，唯有溫和調理肌膚才不會造成皮膚過度刺激，尤其敏感肌或已經有痘痘問題的肌膚，過度清潔或保養會適得其反，對肌膚造成不必要負擔。

凱文老師表示，溫和調理肌膚才不會造成皮膚過度刺激。（圖／品牌提供）

此外，Simple產品皆通過敏感肌刺激性測試與眼睛結膜刺激測試，一律拒絕動物實驗，毛孔溫和調理系列全成分不含動物性來源，是對動物友善、Vegan也適用的優質產品。全產品紙盒包裝通過森林認證，是全方位提倡對環境動物友善的專業英國敏感肌品牌，讓消費者在擁有健康肌膚的同時，也能為愛護地球與動物盡一份心力。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/6/10

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)