2020-21歐洲籃球聯賽四強賽將於29日凌晨12點開打，首先由莫斯科中央陸軍對上安納托利亞艾菲斯，該場將於中午12點進行中文評述首播，第2場巴塞隆納對米蘭奧林匹亞於29日凌晨3點開打，30日早上9點將有中文評述首播，季軍賽30日晚間11點30分進行，冠軍賽直播則在31日凌晨2點30分開始，精彩賽事全台獨家請鎖定ELEVEN體育一台以及ELEVEN PLUS，線上也可以訂閱ELEVEN SPORTS官方APP收看。

歐洲籃球聯賽上季因為新冠疫情全面停賽，2018-19賽季的冠軍戰，由莫斯科中央陸軍以91比83打敗安納托利亞艾菲斯，成功奪得隊史在歐洲籃球聯賽第8座冠軍，亞軍安納托利亞艾菲斯也拿下隊史最佳成績，這個冠軍戰組合今年提前在四強賽碰頭。

在八強賽時，莫斯科中央陸軍輕鬆以3連勝擊敗費內巴切成功晉級，這支曾想網羅林書豪的老牌勁旅，本季得分、進攻籃板、犯規都是歐洲籃球聯賽之最，極度渴求第9次登頂的榮耀，再看他們對手安納托利亞艾菲斯，8強賽苦戰豪門球隊皇家馬德里，並在第5戰險勝，安納托利亞艾菲斯也希望延續這股氣勢打敗傳統勁旅莫斯科中央陸軍前進冠軍賽。

另1場四強賽來看巴塞隆納對米蘭奧林匹亞，巴塞隆納2014年曾來台灣與SBL明星隊進行比賽，以66分差距電爆明星隊，但2013-14賽季後，這支西甲豪門在歐洲籃球聯賽就沒再進四強，為了重振雄風，巴塞隆納2019年高薪簽下米羅蒂奇（Nikola Mirotic），去年還找來歐洲近代最佳教練之一的西克維丘斯（Sarunas Jasikevicius）執掌兵符，並且睽違20年後加索（Pau Gasol）回歸，巴塞隆納想拿下隊史第3冠的決心極度強烈。

(中時 )