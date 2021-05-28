經營85度C的美食-KY(2723)在台推出85 Cafe APP會員計畫即將邁入第4年，迄今會員數已達69萬名。公司宣布新功能「跨店寄杯」將於6月上線推出，主打可享超值優惠、結帳免接觸、可轉贈好友、可跨店使用等4大優點，在疫情嚴峻期間亦有助防疫。

美食股價因台股震盪加劇，5月上旬半個月急跌達32％，18日起止跌後穩步回升，今（28）日續開高穩揚，終場上漲3.44％、收於165.5元，已收復此波近30％跌勢。三大法人續小幅買超16張，合計本周買超331張。

美食2017年8月在台推出85 Cafe APP，啟動消費滿額贈紅利點數的會員制度，同年12月中開通電子錢包付款，2018年10月新增線上訂餐功能，2019年起陸續開通各家行動支付功能。推出3年多以來會員數穩定增加，迄今已有69萬名會員。

美食表示，過去消費者僅能使用紙本寄杯咖啡、且不能跨店領取，將在6月新增上線的「跨店寄杯」功能，讓會員只要在APP上點選「寄杯」選擇想要的優惠方案，可進一步使用電子錢包線上付款免接觸，累積會員點數兌換優惠券，並可將寄杯券轉贈給好友跨店使用。

美食2021年前4月自結合併營收64.92億元，年增6.18％。首季歸屬母公司稅後淨利2.51億元，季減27.79％、但年增近2.84倍，每股盈餘（EPS）1.4元，表現符合預期。投顧法人認為，隨著美國市場顯著復甦，可望填補台灣市場衰退，今年營運回升趨勢不變。

(時報資訊)