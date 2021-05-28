28日傳出，韓國現代汽車在中國大陸北京一號廠，正在尋找合適買主。由於現代前陣子才信誓旦旦要擴大中國大陸市占率，現在又傳出要脫手自己舊廠房，現代此舉也讓外界議論紛紛。

現代汽車這座想要脫手，位於北京市東北部順義區的一號車廠，自2019年四月以來已經未再從事生產作業。

話說早在2017年，因韓國薩德導彈系統（THAAD）部署事件引發政治紛爭，許多韓企遭到中國大陸抵制，現代汽車也不能倖免，因此這座一號廠就倒霉遭殃，所以才會停擺兩年多時間。

不過，現代汽車並沒有確認，北京一號廠要出售消息。

除上述這家北京廠外，另外，現代在中國大陸還有四座車廠，北京兩個、常州一個以及重慶一個，目前正在生產製造。

目前，現代也擁有韓國七家與海外數家車廠，有五個在中國大陸，美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度與巴西都各有一座。這些車廠總產能，每年為550萬輛汽車。

為了重新在中國大陸這個全球最大車市分一杯羹，現代也從2019年以來重振旗鼓，除佈局全新銷售網外，也在產品線上面大調整一番。

2021年，現代汽車將旗下豪車品牌Genesis推進中國大陸外，也計劃以IONIQ 5等純電能電動車款，希望能擄獲當地車友的心。

(時報資訊)