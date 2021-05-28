繼不鏽鋼盤元大廠華新麗華6月不鏽鋼盤價持續開高，300系產品每公噸大漲1.2萬元；不鏽鋼板材上游大廠燁聯(9957)今日同步大漲，內銷304系大漲每噸12000元，430系漲6000元，316L附價漲2000元；外銷304系大漲400~450美元，430系漲150~200美元，316L附價漲60美元。

不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出6月300系產品每公噸大漲1.2萬元，也將採取限量供應；這次大漲主要是原物料價格持續攀升，加上中國大陸取消部分鋼鐵產品出口退稅推波助瀾。不鏽鋼板材大廠燁聯(9957)今日開出6月盤價也再開高並大漲。

從原料面來看，5月以來的鎳均價在17,000~18,000美元之間，較4月16,300~16,400美元高，讓不鏽鋼價格受支撐，除此之外，中國大陸取消出口退稅才是最有力道的影響；因為從中國確定取消退稅之後，造成印尼青山鋼捲對台買家報價飆漲之外，轉單效應讓國內不鏽鋼業者外銷接單十分暢旺，也讓上游鋼廠內銷接單滿載。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢，不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮(2035)5月盤價開高，雙雙調漲內外銷盤價格，主力產品300系內銷均漲2000元；燁聯最新6月304系大漲每噸12000元，加速漲勢。

隨著鎳價上漲，不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第二季持續獲利。

(時報資訊)