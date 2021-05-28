李佳玲曾在「新一代主播女神」票選，勇奪第一名。（台視提供）

台視《綜藝3國智》本週六播出「愛上女主播PK賽」下集，邀請主播卓君澤與李佳玲及「草屯囝仔」阿倉，繼續和主持群進行遊戲對抗賽。卓君澤曾被日本媒體讚為「超美人」，還有「最正主播」稱號，李佳玲之前曾在「網路溫度計」的「新一代主播女神」票選，勇奪第一名。

節目中讓他們PK搶床單，一起躺在同張大床上搶被單，先搶下被單的人就能為自己的隊伍拿下一勝。2位主播平時流露出甜美氣質，一到床上廝殺就變了人，還出言互相嗆聲、誰也不讓誰。李佳玲在賽前嗆聲對手：「我票選第一啦！妳輸定了」，卓君澤也不是省油的燈，立刻反擊：「不好意思，我是妳前一屆的女神！」在比賽開始前就充滿濃濃火藥味。

已是人妻的李佳玲透露，平常跟老公搶棉被時幾乎都會贏，所以對關卡信心滿滿，而哈孝遠開玩笑爆料說，平常卓君澤都會把威廉踢下床，功力也是不容小覷，卓君澤聽了則笑說：「妳知道的太多了！」2位主播界女神在床上大戰互不相讓，糾纏在一起，卯足全力搶被子，猶如女子摔角現場，最後玩到頭髮都亂了，讓主持群直呼：「畫面太好看了！」

納豆分析，這個遊戲對單身者不利，因為要長期有枕邊人才知道該怎麼搶棉被，張立東這時點名了瑪麗，讓瑪麗沒好氣的說：「人家都沒講到我的名字，你講幹嗎？」張立東被噴了一臉口水，只好尷尬回說：「就是幫妳加油！」節目內容明（29日）晚8點播出。

(中時 )