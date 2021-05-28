「半導體千金」張喬菲人美家境好，堪稱人生勝利組的她，其實也曾在感情中受挫。她近日在節目中透露，過去曾與出身自「醫生世家」的醫生男友交往，兩人剛交往不久，她就慘遭男友媽媽下馬威，列出「十大戒律」要她遵守，讓張喬菲當下只有一個念頭，那就是「我一定要跟他分手」！

張喬菲在《單身行不行》回憶過去奇葩戀情，她說曾與某任出身自醫生世家的醫生男友交往，當時男友在美國念醫學院，她人在台灣，男友媽媽也知道兒子這段遠距離戀情，直到某天男友媽發現了兒子出入境紀錄，才知道兒子談戀愛了，還開心要兒子找女友一起出來吃飯。

張喬菲說第一次和男友媽媽吃飯，對方態度親切又友善，一點都不像男友說的這麼強勢，想不到吃完飯後，她當晚就接到來自男友媽的電話，表示要跟兒子交往可以，先遵守十條規定，包括每天晚上9點別打電話給我兒子、不要常見面、衣服端莊、換一個不要拋頭露面的工作等…。

張喬菲掛完電話後，轉頭就跟媽媽說：「我要跟他分手！」反而是媽媽勸她不要這樣做，因為張喬菲這樣做一定會讓男友跟男友的媽媽為了這件事不愉快。只是張喬菲後來還是因為價值觀不合加上受不了對方媽媽，與醫生男友分手了，她表示對方並不知道她家境條件好，只知道她是小模特兒，男友媽甚至還懷疑她是為了錢才跟兒子在一起，令張喬菲母親氣壞：「拜託我們台北一間房子可以買你們台中好多間！」

(中時新聞網)