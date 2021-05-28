台中今28日新增10例確診；台中市長盧秀燕在疫情指揮中心記者會中表示，有民眾反映，全市目前累計確診共82例，確診案例比高雄多，可是高雄卻分配21000劑，台中市僅17500劑疫苗，實在太不公平；盧秀燕建議，希望中央根據疫情嚴重性配發疫苗，不要忽略台中市。

台中市長盧秀燕說，雙北屬疫情嚴重區，疫苗就要多配發，這是大家都可以理解，但是也不要忽略台中市。現在大家都在跟病毒賽跑，如果疫苗早打一天，就早好病毒好一天，每一位國民的生命都很重要，為什麼要依序打，因為疫苗來得不夠多，所以依序打，但照理說，全民都應該要注射疫苗。

「台灣人民等不及，看得到、打不到是沒用」既然中央已經宣布會有3千萬劑的疫苗。大家希望，現在5月底前至少要有1000萬劑跟配發的施打，不要拖到8月、10月，那就太慢。

盧秀燕指出，為保護經濟動能，5月26日記者會跟中央建議，企業希望能自行快篩，中央已同意地方企業自購快篩，相關內容會已經提供讓中央了解，感謝中央回應同意開放企業快篩，由經濟部制定相關計畫，宣布後各企業即能進行。

(中時 )