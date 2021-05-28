疫情嚴峻，全台醫療量能緊繃，衛福部指出北北基桃的負壓隔離病房共919張，雙北目前仍有140間負壓病房可使用；但網路上有爆料指出，國內1間龍頭醫院的隔離病房竟只在窗戶裝設「廚房抽風機」，沒有任何空氣過濾器，就稱是負壓病房，不但可能將有病毒的空氣排到戶外，也讓醫護人員處在高危險空間。

臉書「爆料公社」近日PO出1則網友爆料內容，該網友稱他的1名朋友在某知名龍頭醫院當急診病房醫療人員，對方說目前該醫院病房不足，內科加護病房共4間、41張床，其中1間全為負壓加護病房，另外3間僅有4張負壓病床；而據爆料者的朋友說，4張負壓病床中有2張改成「抽風無過濾方艙」，院方僅在病房內窗戶裝上抽風機，沒有任何空氣過濾器。

網路上有爆料指出，國內1間龍頭醫院的隔離病房竟只在窗戶裝設「廚房抽風機」，沒有任何空氣過濾器，就稱是負壓病房。（圖／翻攝自爆料公社）

該名醫療人員表示，新冠肺炎重症照護指引規範有說明「沒有負壓室也可以用高效空氣過濾器替代」，但他痛批醫院只是使用「廚房抽風機」，根本毫無過濾功能，讓他痛批所有醫護都暴露於危險之中，甚至窗外的空氣都因病毒直接由抽風排出而遭污染；根據爆料者的圖片，病房中確實只見樣式陽春的抽風機，有的病房則是用塑膠布圍起來，也是使用抽風機。

新冠肺炎重症照護指引指出，病房內要避免使用會擾動空氣的設備，例如電風扇，所有呼吸器必須有高效率的過濾裝置，若醫院沒有負壓室，可以在病房內攜帶式微粒空氣過濾器，去除空氣中汙染物，以保護病房工作人員；許多網友看到爆料的照片後，紛紛留言太誇張了，要求政府盡快查證是否屬實，並強化醫療量能。

(中時新聞網)