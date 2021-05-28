花蓮知名亞緻休閒會館，會員眾多，但因疫情關閉，業者靳瑞陽喊出多數同業新生，盼政府紓困實質補貼，讓產業撐過去。（王志偉攝）

行政院敲定紓困4.0，對個人及產業等補助原則，其中因疫情強制關閉的健身中心也納入，花蓮在地連鎖健身休閒業者靳瑞陽表示，政府要求關閉期間不得資遣員工，紓困對象為員工薪資補助，但被迫營業這段期間營業損失，盼政院提出「實質補貼」，不要苛求業者。

靳瑞陽表示，疫情嚴峻，稍早，教育部體育署提出營運困難產業紓困振興辦法，投入經費4.9億元，最多補助去年10月至12月3個月份，另提出員工薪資補貼，以他自身產業有健身、游泳池都是補助對象，不過，實際上，送件申請時提件相當嚴苛，有些同業在第一關資格審查就被刷掉，根本「看得到吃不到」。

疫情進入3級警戒，政院推出紓困4.0，其中依產業別進行員工薪資補助，靳瑞陽表示，對於休業期間不得裁減員工之要求，業者一方面必須負擔員工薪資，還要承受停業支出包括營業收、租金等，因此盼政院「實質補助」，以同期營業額為基礎。

擔任台灣游泳協會副理事長靳瑞陽說，協會聯名發函申請紓困營運補貼，他說，水情吃緊，泳池業者業配合政府限水關閉泳池，又因疫情關場，損失營收，業者為此政策亦付出相當代價，亦影響諸多勞工家庭生計；因此建議政府採「單月業績」衰退情形補助為主，以達實際補助成效，協助業者度過難關。

(中時 )