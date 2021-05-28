美團28日港股盤後公布，截至3月底止首季，按非國際財務報告準則，經調整虧損人民幣（下同）38.92億元，2020年同期虧損2.16億元。

期內，股東應佔虧損48.46億元，去年同期虧損15.78億元。收入370.16億元，年升1.21倍。

第一季餐飲外賣業務收入年增長1.17倍，至206億元，經營溢利11億元，扭轉去年同期虧損7,090萬元。期內，餐飲外賣業務交易金額年增長99.6％至1,427億元。餐飲外賣日均交易筆數按年增1.14倍，至3,230萬筆，平均訂單價值年減5.5％。

到店、酒店及旅遊分部於第一季全面復甦，此分部的收入年增長1.13倍，至66億元。經營溢利27億元，年增3.04倍，經營利潤率由22％升至41.7％。

美團表示，增加了對新業務的投資。零售（尤其是社區電商業務）繼續成為其最大投資領域。第一季，新業務及其他分部的收入年增加1.37倍，至99億元，主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行業務的增長所推動；經營虧損80.44億元。

(工商 )