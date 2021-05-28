新冠肺炎疫情升溫，不少縣市首長想採購上海復星醫藥集團代理的輝瑞BNT疫苗，卻引發BNT疫苗究竟是德國原裝還是大陸封裝、甚至代工的爭議。台北市議員王世堅認為，若大陸方面只是有代理權，接洽購買沒有問題，他還估算，台灣收治確診病患成本消耗巨大，與之相比，他過去一直建議的邊境普篩，只需要花7、8億就能守住國門，並呼籲指揮中心因該集思廣益，不要做思想檢查。

王世堅27日在政論節目《新聞大白話》中表示，疫苗的新鮮健康非常重要，法律定不能買大陸疫苗，是指大陸研發、製造的不行，但如果是代理 ，且生產的是德國的，如果只是代理權，我們跟他購買接洽沒問題，「我想相信去年在接洽上海復星這塊，確實有疏漏的地方，但現在不是追究責任的時候」。

王世堅建議政府，在爭取到疫苗之前，要做好醫院的分流，把所有疾病分流、分級來診治，慢性病、沒有致命危險的，讓他們去藥局、基層診所取藥，空出病床收治確診者，他希望政府考量政策時不要因小失大。

王世堅指出，他有算過，收治一位確診者，成本大概是120萬到210萬元，「我們就抓平均150萬好了，4600位患者會用掉社會將近70億元的成本」，當初如果有聽進去我們要求的入境普篩，就算都由政府出錢，「一整年下來，我算過 7、8億，7、8億元可以嚴守邊境的你不做，結果就因小失大」。

王世堅也提醒指揮中心，在防疫考量裡面，他們是專家沒錯，但國內還有很多專家，希望他們能放開心、集思廣益、充分討論、找出對策，不要動不動去說別人講得不好，不應該做思想檢查，「我講了一年多，我認為就是入境普篩，而且是在入境之後，居家檢疫隔離期滿把他篩，做為讓他們入境的最後一道保障」。

(中時新聞網)