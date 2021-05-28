華碩(2357)協助民眾完善遠距科技戰備，積極抗疫，宣布推出抗菌護眼螢幕—「ASUS VY249HE」及「ASUS VY279HE」，螢幕邊框與按鍵採用長效嵌入式抗菌離子銀材質，防止高達99.9%細菌附著，並通過ISO 22196: 2011、JIS Z 2801抗菌活性測試，降低病菌接觸與傳播，居家辦公、學習使用更安心！

ASUS Eye Care Plus護眼技術提供多項貼心功能，幫助色覺辨認障礙者的「色彩增強」、避免用眼過度的「休息提醒」、依環境或偏好調整的「藍光濾鏡」及貼心的「健康提示」等，全面守護雙眼、降低疲勞。諾貝爾眼科機構總院長張朝凱專業推薦：「眼部病變趨勢年輕化，與用眼時間拉長有關。華碩抗菌護眼螢幕擁有低藍光認證、休息提醒等功能，可降低有害藍光，保護疲勞雙眼，避免產生電腦視覺症候群(CVS)，維護靈魂之窗的健康。

23.8吋ASUS VY249HE及27吋ASUS VY279HE皆採用FHD(1920 x 1080)IPS面板，提供1670萬種色彩，影像明亮生動，細節令人驚艷。75 Hz更新率與1ms反應時間，減少光暈和動作模糊，視覺效果極致流暢；內建AMD FreeSync技術，避免在遊戲時發生畫面破圖或卡頓，滿足工作、娛樂所需。

(時報資訊)