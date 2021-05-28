台股此波以投信操作最為成功，投信於17300點開始連續性的賣超，正巧本土疫情爆發，萬六之下投信奮力買超，本周投信法人除了買超金額較前一周擴大至99.07億元，更改寫近14年、2007年7月23日當周以來最大單周買超金額。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，經過前波的急跌之後，台股近兩週迅速展開彈升行情，本周對國內疫情鈍化狀況更明顯，除傳產持續強勢外，電子指數也收復了半年線與月線，且進入6月之後，還可期投信與集團季底作帳行情，以及股東會行情，配合歐美市場疫情大幅趨緩，不少國家陸續解封，有利於台灣出口持續成長。

不過，葉獻文提醒，目前全球市場都在關注通膨與聯準會購債規模縮減時程，預期亦將成為影響台股的因素之一，依目前市場共識，聯準會將在第三季開始與市場溝通，屆時台股可也能跟隨全球市場出現震盪，而真正開始降低購債規模，普遍預期將於2022年初開始減碼。

葉獻文指出，展望未來台股類股快速輪動、波動加劇趨勢不會改變，整體操作難度增加，近期看好類股包括受惠疫情而熱銷的3C相關、必需性消費、紡織等，並持續看好長期受惠於遠距題材的5G、電動車及高效能運算的半導體相關產業鏈；另外，具漲價題材的Driver IC與Power IC也是值得留意的標的。

(時報資訊)