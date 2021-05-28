長科*(6548)前4月合併營收為36.97億元，年成長24.92%，長科*應金管會指示延後召開股東會，但公司原訂6月15日除息交易則維持不變。

半導體市場需求強勁，且封測訂單增加，加上QFN產能擴充挹注，長科*第1季合併營收為27.2億元，較上季增加1%，較去年同期增加26%，創下單季歷史新高，稅後盈餘為2.37億元，較上季增加39%，較去年同期大幅成長86%，為單季歷史次高，以每股面額1元之股數計算，單季每股盈餘為0.67元；累計前4月合併營收為36.97億元，年成長24.92%。

台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，日前金管會指示，5月24日到6月30日的股東會延至7月1日到8月31日，長科*亦依金管會要求將6月7日召開的股東會延至7月1日到8月31日擇期召開，但2020年下半年配息因長科*採取半年配息方式，2019年即已完成修改公司章程授權董事會決議現金股利分派，故此次配息不受股東會延後召開影響。

長科* 2020年下半年每股現金股息為0.92元，除息基準日訂為2021年6月21日，6月15日為除息交易日，最後過戶日為6月16日，停止過戶期間為6月17到21日，現金股利發放日則訂為7月14日。

(時報資訊)