法國官方周五公布修正後的經濟數據，法國今年第一季GDP萎縮0.1%，顯示法國在抵抗疫情而來的下行之際，再次陷入衰退。

先前對第一季經濟的預估為成長0.4%，由於營建業表現比預期更差，讓首季出現異常的衰退；而法國經濟也出現連二跌，去年第四季為萎縮1.5%。

法國INSEE統計辦公室周五公布的數據，突顯出各國政府在應對新冠病毒所面臨的挑戰。法國總統馬克宏已經花費數億歐元用於支援經濟活動和保護就業。

法國和鄰國在今年面臨新一波新冠病毒疫情，使得政府重新祭出嚴格的封城管制措施。馬克宏在第二季初下令第三次封鎖後，法國四月家戶支出減少8.3%。

法國第一季家庭實際可支配收入減少1.0%；第一季儲蓄率則從前一季的22.7%跌到21.8%。

法國現正逐步解除新冠封鎖，財長Bruno Le Maire周四重申今年經濟成長5%的預期，並表示危機正在離開我們。

統計辦公室表示，2020年全年GDP為稍微優於預期的-8.0%，而先前的預估為-8.2%。統計辦公室並證實了去年政府赤字占GDP的比例為9.2%。

(時報資訊)