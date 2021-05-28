陽明(2609)全新11,000 TEU級長租貨櫃輪「揚明輪」(YM Tiptop)今日竣工交付，該船將投入遠東-南美東岸SA3航線營運，提供亞洲往返南美洲運送服務。

陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，而「揚明輪」為此系列第5艘交付新船；該船型可裝載約12,690個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座。

該系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，加速陽明船隊汰舊換新，除使整體船齡年輕化外，亦達到節能省油及降低單位成本；同時透過船隊船型優化，有利於應變國際情勢與環保法規所造成的航運環境變化，多元化營運船隊發展；近期南美市場貨量穩定且主要港口設施持續建設發展，隨「揚明輪」投入南美航線，將有助於最大化艙位利用及滿足客戶需求，並且深化耕耘南美市場。

「揚明輪」將於5月28日投入亞洲往返南美東岸SA3航線，SA3航線靠港依序為：上海–寧波–鹽田–香港–新加坡–里約熱內盧–桑托斯–巴拉那瓜–納韋甘蒂斯–蒙特維多–布宜諾斯艾利斯–里奧格蘭–納韋甘蒂斯–巴拉那瓜–桑托斯–新加坡–香港–上海。

(時報資訊)