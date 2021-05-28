新冠疫情居高不下，指揮中心今（28日）公布本土個案新增297例、校正回歸258例，總計555例；確診個案中另有19例死亡，創下單日新高。隨著全國防疫警戒升三級，不僅大規模停課，民眾非必要也多數躲在家中防疫，對此，就有網友不禁好奇，若在疫情下「裸辭」，本身應具備多少存款？貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點破背後關鍵。

原PO日前在《Dcard》工作板PO文問道，存款應該要有多少才敢裸辭？尤其是國內疫情嚴峻，「有人會在疫情下裸辭的嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人點出最大關鍵為「估算找工作的時間」，且一致認為，裸辭至少要有6個月的生活費，「有錢活下去就辭，但不知道找工作要多久，我建議半年生活費」、「建議戶頭裡有3至6個月的生活費」、「真的至少要有半年的花費，緊急預備金很重要，像我家的貓突然生病就花了好幾萬」。

另外也有網友直言「住家裡」也是判斷指標，「住家裡開銷就沒那麼重要」、「若住家裡，大概半年薪水就好了」、「住家裡就半年薪資，租房的就半年薪資＋一年房租」、「我存款只有5萬，但住家裡、吃家裡，直接裸辭」。

(中時新聞網)