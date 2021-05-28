新冠肺炎疫情衝擊百業，台北市長柯文哲28日宣布，北市推出9大短期紓困措施，自今年5月1日起至7月31日，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資及勞工紓困，未來將視疫情狀況滾動檢討。

疫情持續延燒，對社會衝擊很大，柯文哲今拍板推出短期紓困措施，比照去年紓困模式，朝向E化申辦以便民為原則。

北市財政局長陳家蓁補充說明，店家可申請房屋稅延繳或分期繳，因停業或禁止內用，房屋稅率從3％降為2％，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息，勞工可參考安心即時上工及安心就業紓困措施，協助勞工穩定就業。

陳家蓁表示，房屋稅、娛樂稅、牌照稅及地價稅納稅義務人屬中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者、營業額減少達15％者、出租自有不動產的房東，因應疫情減收租金比例達15％者，可向北市稅捐處申請延期或分期繳納，最長可延期12個月或分36期。

她說，娛樂稅徵收減半至今年6月30日，稅捐處擬提案延長至明年6月30日；承租市有不動產，營業租金減50％、住宅減20％。

另外，承租市有不動產停業則免租金，未停業者租金可延12個月，向市府公營當鋪質借利息可減半，並補貼防疫旅館、專責防疫旅館、市民急難救助、公車紓困及藝文專案補助。

(中時 )