新冠疫苗比較懶人包

中央買嘸疫苗地方急跳腳，全國村里長聯誼總會27日也寫下公開信，向蔡英文總統喊話，強調身處基層看到里民驚恐、百業蕭條，但外國疫苗卻遲遲不進來，並大聲疾呼要蔡英文別再躲臉書後面，趕快站出來統籌分配疫苗政策。同時，也有不少里長接受媒體採訪時大吐苦水，台中市大里區立德里里長江和樹更忍不住直言，請蔡英文發揮當初跟美國買萊豬的精神來買疫苗。

《中天新聞》報導，有里民向江和樹反映，我們不能爭取一些疫苗來施打嗎？不然很危險，面對里民的抱怨，里長也只能盡量安撫，而里長們在第一線面對民眾，沒有疫苗和防護裝備，加上雙北已經有里長確診，讓他們也十分害怕。

對此，江和樹受訪時表示，「蔡英文總統，你當時買萊豬的精神來買疫苗，我相信台灣就不會有那麼多問題」，桃園區汴洲里長楊坤鑫則說，「政府沒辦法在第一時間，也讓民間大家來參與購買疫苗」， 馬公市興仁里里長王太平也指出，「我們卻得不到該有的醫療資源，還有疫苗」。

此外，楊坤鑫日前也說，身為基層的村里長，看到里民的驚恐、百業的蕭條、依賴勞力維生家庭的無奈和悲歌，防疫措施荒腔走板，身處第一線每天看到的都是憂心、害怕的里民。他更提到，雙北陸續有里長確診，但里長打疫苗沒有優先、照顧里民卻是身先士卒，每天消毒、發關懷包等，都是不斷幫忙政府補破網、擦屁股，因此全台里長大串聯、不再隱忍，寫下公開信，並同步郵寄到總統府，大聲疾呼要求蔡英文別再躲在臉書後，趕快站出來和國人共同面對處理嚴峻的疫情，加快疫苗進口和提升施打率。

討疫苗跳腳! 全台里長串聯 嗆蔡「躲臉書後面」

(中時新聞網)