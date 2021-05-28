想求診又怕被感染，面對爆發的疫情，許多病患都不敢上醫院看病。不過，台北振興醫院呼籲，這些原本有醫療需求的民眾，一旦因疫情時間拉長，不敢或無法就醫，導致疾病惡化，即使沒有染疫卻被本身原有疾病打敗，將得不償失。現在可以利用便利的視訊門診，不讓醫療中斷。

△需要觸診或聽診的患者，與醫師面對面的看診還是最理想的方式。（圖／振興醫院提供）

最近疫情升溫，醫療資源緊繃，其他疾病的病患不敢到院看病或領藥，振興醫院規劃全面性的遠距「視訊門診」正好派上用場。

振興醫院表示，即日起至6月14日所有科別的門診病患皆可以利用視訊門診，看診費用與到院看診完全相同，並有健保給付。

只要至APP Store或Play商店下載「振興醫療」APP，註冊成為會員後，不論初診、複診或是老人、小孩，甚至失能患者，皆能使用APP完成看診。

院方表示，只要點選視訊掛號，選想要看診的醫師，醫師便會在您預約之時間主動用視訊的方式為患者看診。還有二種領藥服務，可以選擇到院，在戶外的「藥來速」窗口領藥，或是由醫院郵寄到府，郵寄費由醫院吸收。

振興醫院表示，自從上線以來，三天內使用者不斷增加，部份患者還大讚這個「視訊看診神器」，非但可以宅在家裡防疫，又能兼顧自己疾病的控制，真是一舉兩得。

要特別提醒民眾的是，對於需要觸診或聽診的患者，面對面的看診還是最理想的方式，光憑視訊有時無法做出正確的診斷，因此這樣性質的諮詢，最適合慢性穩定老病號的藥物調整，以及已經做過檢查而需要判讀或尋求第二方意見的患者。

（圖／振興醫院提供）

(中時新聞網)