新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市長陳其邁28日召開防疫會議，因為目前雙北疫情警報尚未解除，除了提醒民眾周末盡量留在家中不要趴趴走以外，更宣布新增10處社區快篩站，若有雙北旅遊史、麻將館群聚案件等相關染疫疑慮的民眾，可和衛生所預約篩檢。

高雄市原先在23家醫院設立篩檢站，因為疫情持續惡化陳其邁宣布高雄在鳳山2處、三民2處、前鎮、小港、大寮、鼓山、左營、楠梓等共10處社區快篩站，所以目前總共提供民眾33個快篩採檢服務的處所，民眾若有雙北旅遊史、麻將館群聚案件接觸史等等感染疑慮，可與衛生所聯絡安排採檢。

陳其邁認為，此次疫情的流行波恐怕尚未結束，每天公布上百個確診個案還會持續一段時間，換句話說，若雙北疫情沒有趨緩，其他縣市也很難避免被傳播，所以在快篩站的設置，他們已經作好相關整備工作，除了原先23家醫院設立的篩檢站，再新增10處社區快篩站。

陳其邁指出，盤點現有的防疫量能整備，增加10個社區快篩站後，高雄目前共有33處篩檢站，快篩試劑也持續在增量當中，現在共有12萬劑快篩試劑，而防疫旅館有4203間，預計在月底會達到4530間，集中檢疫所有655間，月底會擴增到1224間。

對於醫療分艙分流、診所通報轉診及民眾快篩的因應措施，陳其邁表示，高雄市醫院確診病人的住院病床將依嚴重程度分流，重症病患安排居住負壓隔離病房，輕症或無症狀病患則是入住專責病房，若在社區診所2周內就依3次或單周就依2次的民眾，將由診所轉診通報採檢。

(中時 )