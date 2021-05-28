近年台灣興起一股大人系鹹甜美食潮流，甜而不膩佐以微鹹帶香的滋味，總讓人齒頰留香且倍感療癒。看準消費者對鹹甜交織口味的喜愛，日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」推出全新力作「太妃糖の風味岩鹽奶茶」，為消費者帶來全然不同的味蕾饗宴。

「紅茶花伝」太妃糖の風味岩鹽奶茶嚴選斯里蘭卡高山單一產區100%手摘汀布拉茶葉，搭配香醇的太妃糖風味，佐以阿爾卑斯山進口岩鹽，以鹹甜交織、柔順豐富的多層次口感，帶給消費者皇家般的奢華款待，即日起陸續於全台各大通路上架販售。

太妃糖の風味岩鹽奶茶以優雅茶感搭配太妃糖風味，佐以阿爾卑斯山進口岩鹽，每一口都猶如皇家般的頂級款待。（圖／可口可樂公司提供）

紅茶花伝「太妃糖の風味岩鹽奶茶」延續嚴選來自斯里蘭卡高山100%手摘的汀布拉茶葉，完整保存茶葉外觀與雅緻茶香，以優雅茶感為基底，搭配100%紐西蘭乳源，佐以馥郁迷人的太妃糖風味，並添加取自阿爾卑斯山的進口岩鹽，巧妙地以輕柔鹹味收斂奶茶的膩口，一口喝下能感受到美妙的鹹甜平衡，齒頰更充滿太妃糖的香氣，讓您每一口都能同時品嚐到清新茶香、濃郁奶香和輕柔鹽味所交織出的豐富且多層次口感，讓消費者在繁忙的日常生活中，能以一瓶高品質且多重風味的飲品來療癒自己，並享受猶如皇家般的奢華款待。

太妃糖の風味岩鹽奶茶包裝以絲絨格紋為底，搭配皇室藍與金色相互映襯的瓶標。（圖／可口可樂公司提供）

「紅茶花伝」為呈現「太妃糖の風味岩鹽奶茶」的尊榮樣貌，包裝上以沉靜的藍色絲絨格紋為底，象徵奶茶的絲滑口感，搭配皇室藍與金色相互映襯的瓶標，讓消費者拿在手上飲用茶品時，猶如置身在藍絲絨沙發上，隨時都能享受極致如皇家般的尊榮感與奢華款待。「紅茶花伝」全新「太妃糖の風味岩鹽奶茶」即日起在全台各大通路上架販售，新品推出期間還有各項優惠，優惠訊息以各大通路為主。

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得一箱「太妃糖の風味岩鹽奶茶」，470ml共24罐

★公佈時間 ｜ 2021/6/10

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)