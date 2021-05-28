疫苗進度全國人民緊追，疫苗險商機激增、產險業加快部署。保險局官員28日指出，目前市面上已有安達與富邦產疫苗險開賣，近期兆豐、和泰產險也跟進送審，其中，兆豐產的疫苗險保單正在處理中、快審查通過了，而和泰產險還在補件中，待通過審核，近期將獲准開賣。

新冠肺炎疫情狂燒，截至5月28日為止，本土個案已突破6,000例，北市府甚至已開始準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練。而攸關終結疫情的疫苗進度，衛福部長陳時中28日上午在立法院表示，若要讓國內六成民眾完成施打第一劑，大概約要1,400萬劑左右的疫苗，預計到9月才能有足夠供應量，估計10月可以施打完。

保險局指出，「疫苗險」屬於新型態商品，須送審金管會取得核准函才能上市，安達與富邦產險為第一批銷售業者，近期兆豐產險與和泰產險也向金管會申請審查。

目前已開賣的安達產險網路投保疫苗險的投保年齡是從20～70歲；富邦產險則是20～75歲。

富邦產險的疫苗險網路投保方案年保費399元，具有「疫苗與防疫」雙保障，包括針對打了疫苗反應不良有住院補助，住院補助最高50萬元，另有隔離補助每次5千元，若是施打之後又染疫則會補助10萬元。不良反應期間是接種後14天，承保所有法定疫苗。

至於安達產險疫苗險年保費185元，包括住院補助每天3千元，每次最高14天，另有一項喪葬費用定額補助費25萬元。不良反應期是接種後90天，承保兩劑新冠肺炎疫苗。

這波疫情又快又猛，民眾瘋搶防疫險、疫苗險。據金管會統計，目前共11家產險業者販售防疫保單個人險，共計31張法定傳染病防疫保單。光是5月以來至5月26日為止，防疫保單銷售承保件數高達249萬件、為累計開賣以來占比57.9％，至於總保費收入為10.42億元，占比為52.5％。

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