人民幣28日繼續走強，在岸價（CNY）下午4點半收盤升104點，最高見6.3632，續創2018年5月15日以來新高。

人民幣兌美元在岸價收報6.3654，較上日下午4時30分收報6.3758，升104點或0.16％；較晚上11時30分最後成交價6.384，走強186點。

離岸價（CNH）進一步攀升，一度升破6.36，高見6.3588，再創逾3年以來的新高。截至下午4時44分，離岸價報6.3610，在岸價報6.3638。

官方今日開出的中間價報6.3858，較上日報6.4030，升172點，連升4日，創逾3年高。

交易員指出，中國監管層會議再提匯率雙向波動為常態，令市場預期當局對人民幣匯率波動持容忍態度。

另有市場人士認為，後續人民幣大概仍將跟隨美元波動，不會呈現單邊升值走勢。

中國外匯市場自律機制27日召開會議稱，目前外匯市場總體平衡，未來人民幣既可能升值、也可能貶值；企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態，企業要避免偏離風險中性的「炒匯」行為，警告「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」。

(工商 )