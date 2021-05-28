亞諾法違反重訊規定 證交所開罰3萬 17:302021/05/28 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，上市生技公司亞諾法（4133）因違反重大訊息規定，將處以新台幣3萬元違約金。 證交所表示，對於亞諾法5月21日在公開資訊觀測站公告產品可供貨能量乙案，重大訊息內容已涉類似廣告宣傳文字，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第2款情事，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 中國民進黨辦受陸捐款辦餐會賄選 黨主席、祕書長判刑 金管會將強化兩大措施 (工商 ) #亞諾法 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 #開罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 國中老師投資洗衣店當合夥人 判決申誡處分 09:362021/05/18 社會 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 摩鐵暗藏春色 太平分局長這動作阻斷「人與人的連結」 10:412021/05/18 社會 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 疫情期間轉傳假消息 花蓮7旬翁遭法辦 11:152021/05/18 社會 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 11:252021/05/18 生活 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 想擺脫台積電、台灣？ 美商務部長爆在美蓋晶圓廠內幕 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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