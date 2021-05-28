證交所表示，上市生技公司亞諾法（4133）因違反重大訊息規定，將處以新台幣3萬元違約金。

證交所表示，對於亞諾法5月21日在公開資訊觀測站公告產品可供貨能量乙案，重大訊息內容已涉類似廣告宣傳文字，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第2款情事，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

(工商 )