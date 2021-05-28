大陸全能男星吳亦凡昔日曾是韓國天團EXO成員之一，退團回家鄉發展，在音樂和戲劇上都繳出亮眼成績單，今年才31歲就被認定是頂流藝人；吳亦凡外型又高又帥，是許多迷妹心中的王子，但他近日被爆出包場帶嫩妹看電影，畫面遭電影院員工流出，意外掀起網友論戰，大多數人對於員工行為不認同，痛批「沒職業道德」。

吳亦凡憑著嘻哈競選節目《中國有嘻哈》和《中國新說唱》，人氣飆升，一舉一動都成為大眾模仿的對象；昨（27）日微博上瘋傳一對男女包場看電影的照片，還有一段對話截圖，寫著「吳亦凡包場和女的看電影，哈哈哈哈只有電影院的人知道，我同學不是在電影院上班嗎？和她搭班那個男的之前在杭州電影院上班，然後他老闆發給他看的，我都驚了」。

吳亦凡包場帶女人看電影畫面遭電影院員工流出。(圖/ 摘自微博)

吳亦凡包場帶女人看電影畫面遭電影院員工流出。(圖/ 摘自微博)

除了有吳亦凡和一名女子坐在影廳裡看電影的照片外，還有一段他和女子在電影院的監視器畫面，儘管戴著口罩，還是擋不住他明星氣場；不過，吳亦凡帶妹看電影的消息曝光後，大多數網友覺得不過是看電影，算是正常社交，反而對於員工對外透露他人隱私感到不妥，「這樣很沒職業道德耶」、「隨便流出監視器畫面是合法的嗎？」。

吳亦凡身邊女子身分也被挖出，是一名19歲正妹網紅「小怡同學」陳紫怡。(圖/ 摘自微博)

另外吳亦凡身邊的女子也遭網友起底，她是一名2003年出生的網紅「小怡同學」，本名陳紫怡，身高有170公分，外型清純可愛，過去曾是男星任世豪的緋聞女友，還有被挖出跟任世豪接吻的影片；有粉絲看到男神身邊女伴年紀那麼小，忍不住開玩笑，「我成年了，我大學了，我23了，我到法定了，小吳你看我努努力可以嗎」。

(中時新聞網)