益生菌是近年很受歡迎的保健食品，許多民眾都會補充益生菌調整體質、維持消化機能，然而益生菌是屬於微生物的一員，害怕強酸侵蝕，導致益生菌難以通過胃酸的考驗。為了使益生菌平安抵達工作崗位，超級站結合專利技術「凍晶包埋」，防止遭受胃酸破壞，讓益生菌更能發揮功效。

超級站推出「專利12強乳酸益生菌」，利用三層專利的「包埋及凍晶」技術，提高益生菌穩定性，讓益生菌調節體內細菌叢生態，幫助維持消化道機能、排便順暢。

凍晶包埋專利，益生菌最強防護罩

業者指出，經由凍晶包埋技術及製程，給予益生菌三層防護：第一層益菌凍晶層在無菌與低溫的狀態下，將益生菌濃縮成凍晶型態，提升保存穩定性；第二層營養供給層提供益生菌所需的營養成分，維持益菌活性；第三層強化抗酸層強化膠質與多醣體形成的保護層，防止益生菌受胃酸破壞，提高存活率。三層守護，有效護送益生菌直達崗位。

專利12強乳酸益生菌，現於超級站官網推出限定三盒組優惠，近乎半價！新會員註冊還能獲得一百元折扣，輕鬆守護健康，活出輕盈人生。

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(中時新聞網)