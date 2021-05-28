台中市政府28日公布14例中央尚未編號個案。台中市長盧秀燕說，「疫調到哪裡就公布到哪裡」，有的確診個案還沒有案號，同步通知中央，提早公布讓市民得以防護，保護市民。

台中市衛生局表示，潭子鞋業家庭9案為27日公布的案6541潭子區33歲工廠女包裝員接觸者，包括案6541的大伯父、堂弟、父親、大伯母、奶奶、母親、姊男友、姊、二伯母，經衛生局疫調，案6541所屬鞋業工廠為自家家族企業，因家人住在一起，故感染者均為家庭成員，傳播鏈明確。

有關潭子鞋業家庭確診者相關足跡，市府表示，案6541的大伯父，為潭子區51歲男性，5月24日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，25日出現症狀，26日因姪女確診，被匡列為接觸者至醫院採檢並居家隔離，27日報告確診。

案6541的堂弟為潭子區8歲男童，學校5月19停課後，除了固定到鄰居家上家教課，平時皆無外出，24日出現症狀，26日堂姊確診後被匡列為接觸者至醫院採檢並居家隔離，27日報告確診。

案6541的父親為潭子區48歲男性，同時是該鞋業工廠負責人，5月26日因女兒確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診；案6541的大伯母為潭子區42歲女性，5月25日曾至全聯潭陽門市，26日至潭子區潭興路傳統市場購物，因姪女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。

案6541的奶奶為潭子區74歲女性，無新冠肺炎相關症狀，5月27日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，26日因孫女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診；案6541的母親為潭子區49歲女性，在該鞋業公司擔任會計，5月23日至26日皆在工廠工作，因女兒確診被匡列為接觸者居家隔離並至醫院採檢，27日報告確診。案6541的確診二伯母、姊姊、姊姊男友正進行疫調中。

針對案6350台體大教練及2名確診尚未編號同事，市府指出，案6350確診後，市府秉持「寧嚴勿鬆」精神，28日早上火速於台體大成立前進指揮所，針對教職員64人、學生17人、家人6人，共87人進行快篩及PCR檢體採檢，目前1名學校職員快篩結果為陽性。為爭取時效，檢體全數急送芮弗士實驗室檢驗，待結果將再向市民報告。另，案6350的2名確診同事正進行疫調中。

其餘中央尚未編號案例包括，太平區56歲在牧場運送羊奶的女性，為昨日公布案6348太平區58歲牧場男員工妻子，無新冠肺炎相關症狀，5月25日至太平區中平路上攤商購物，但未進入市場內，因丈夫26日確診被匡列為接觸者居家隔離，至醫院採檢確診。

北屯區72歲女性，平日除了至鄰近子女家中用餐，並未外出，5月26日出現症狀就醫採檢，27日報告確診；南屯區26歲男性，為日前公布確診案5448某科技公司品保人員的同事，無新冠肺炎相關症狀，5月25日曾至7-11鑫文山門市購物，27日經公司安排採檢確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，加強相關足跡清消。

(中時 )