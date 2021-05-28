高雄市左營區34歲葉姓男子戴口罩慢跑運動，突然在派出所前倒地不起，所幸被員警及時發現，連續為他施以心肺復甦術（CPR）、心臟去顫器（AED）急救，再由救護車送醫治療，將葉男從鬼門關前拉回。

葉姓男子5月26日晚間戴著口罩運動慢跑，9時28分行經左營分局博愛四路派出所前，突然昏厥倒地，正巧被警員李俊明看見，立刻回頭大喊：「所長，有人昏倒了！快叫119！」，所長及所內員警立即衝出所外搶救。

警方見葉男面部朝下倒臥草叢，立刻將他翻向正面，發現他呼吸急促，便取下他的口罩讓其呼吸暢通，沒想到幾秒後，葉男突然停止呼吸，員警立即測量其脈搏、心跳，發現他的心跳脈搏逐漸微弱，當機立斷為他實施心肺復甦術。

葉男經員警緊急實施心肺復甦術，數10秒後恢復生命跡象，正當大家開心時，豈料葉又失去呼吸心跳，警方再次施以心肺復甦術仍無法恢復自主心跳，所長林明進立即指示同仁取出派出所內的心臟去顫器(AED)，為葉男實施電擊後持續按壓他胸部，並觀察他生命跡象，直到救護車到場後順利將他送往高雄榮民總醫院急救，事後並通知家屬葉妻前往榮總。

警方27日接獲葉男家屬傳來好消息，表示葉男已恢復意識且生命跡象穩定，非常感謝警察們及時發現、搶救，才能保住葉男寶貴生命。

博愛所所長林明進表示，很高興聽到葉先生平安無事的消息，歸功於所內同仁機警、團結才能順利搶救，並呼籲民眾進行各類運動務必量力而為，一有不適應立即停止，以避免發生危險。

(中時 )