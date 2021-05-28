因應愈來愈嚴峻的疫情，羅東博愛醫院針對長期慢性病複診病人，即日起開放視訊看診，並持續號召各科醫師加入，未來將有更多科別適用視訊看診，與全民一同努力防疫，減少出門，也能兼顧醫療需求。

羅東博愛醫院使用通訊軟體LINE的視訊電話功能進行看診，病人不用再次下載新的APP，只要打開自己的LINE，加入羅東博愛醫院官方帳號，即可與醫師面對面通話。

病人在家以視訊完成看診後，可由家屬協助繳費與領藥。繳費方式除了前往羅東博愛醫院門診大樓一樓5號櫃檯批價以外，更優先鼓勵民眾使用無須進入醫院的繳費方式，包含：醫指付APP或是轉帳匯款。

△透過手機APP完成批價繳費，無須進入醫院。（圖／博愛醫院提供）

羅東博愛醫院院長盧進德表示，目前已開立視訊看診科別有：復健醫學科、家庭醫學科、泌尿外科、骨科、小兒科、心臟血管內科、皮膚科。他提醒慢性病人及長者為新冠病毒COVID-19感染引發重症之高危險群，應盡量減少出門，可多加利用視訊看診。

同時也因應防疫減少接觸，羅東博愛醫院把門診藥局在門診大樓一樓外側，開設快速領藥窗口，按鈴即有藥師服務。接受視訊門診以及預約慢箋領藥的病人，不用進入醫院也可以順利快速領藥。（羅東博愛醫院視訊門診諮詢專線：03-9543131 分機317

(中時新聞網)