連江縣疫情指揮中心今（28日）公布無新增確診個案及密切接觸需居家隔離個案，案5774、案6441及案6442及其相關接觸居家隔離共63人，經完成PCR核酸檢測皆為陰性，會中決議同意東引「臺馬之星」航班即起所有人員只出不進。

連江縣疫情指揮中心指出今（28日）無新增確診個案、無新增密切接觸需居家隔離個案，28日零時解隔離3人，目前居家檢疫5人，案5774、6441及6442及其相關接觸居家隔離共63人、PCR篩檢皆為陰性，足跡已消毒完成；27日快篩119名，陽性3名，經PCR核酸檢測為陰性。

連江縣長劉增應指出，會中決議東引台馬之星航班自即日起所有人員只出不進，特殊情況須報請核備，碼頭快篩請接駁至東引衛生所採檢，遇有陽性個案先安置於集中檢疫所，如需進一步治療依後送原則辦理。

與確診個案有接觸史、足跡重疊者或有症狀的鄉親請與疫情指揮中心專線聯繫預約快篩。下周起密集安排疫苗接種，依中央優先順序來進行，各單位設單一窗口提供名冊，以最快的速度進行。

此外，劉增應呼籲，返馬民眾請踴躍接受機場快篩，落實自我健康監測14日。民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰；經公告應關閉之休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

連江縣疫情指揮中心提醒，快篩陰性不代表沒有染病，陰性仍應持續留意健康狀況、落實相關防疫原則，進行自我健康監測14日，出現相關症狀需聯絡疫情指揮中心，依指示就醫或篩檢，並主動告知醫護人員活動史或接觸史。如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963772160。

(中時 )