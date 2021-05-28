斷食太困難！克制不了吃的慾望，營養師建議可以先從食物選擇著手，就是很好的減重方法。211餐盤飲食法，讓你保持均衡營養的同時，又能達到減重效果。211餐盤飲食法是將每餐的食物分成四等份，以2：1：1的比例去攝取，每餐蔬菜佔1/2、全穀類佔1/4、蛋白質類佔1/4，簡單掌握食物比例，輕鬆達到減重效果。

減重名醫現身說法，健康享瘦不必餓肚子

Cofit減重名醫宋晏仁醫師是211餐盤飲食法的最佳見證者，他曾因為90幾公斤的肥胖體重，導致體檢報告滿是紅字，已構成健康危機，讓他終於下定決心減肥，當時就是使用211餐盤飲食法，在6個月內成功減重近20公斤，而且從不餓肚子，既吃得營養又瘦身成功。

宋晏仁醫師以211餐盤飲食法成功甩肉近20公斤。/ Cofit機構提供

飲食問題是體重降不下來的關鍵

線上營養師平台Cofit總營養師方晴誼表示，飲食是控制體重的根本，對於想要減重的民眾，須先從改變飲食習慣開始。211餐盤飲食法的好處是可以每餐都攝取到人體所須營養成分，容易控制營養比例，很適合一般民眾去實行。

帶便當的上班族或是外食族，在選擇菜色時就可將便當比例劃分為二，一半裝盛蔬菜，另外一半則是以魚肉蛋豆類的蛋白質，與根莖類、穀類等碳水化合物各半比例，以達到均衡營養。

若想做更精確的飲食搭配，可以諮詢專業營養師，營養師會因個人體質差異給予適當的建議，因為每個人吸收度與醣的耐受性不同，飲食比例上最好有客製化的調整空間。

Cofit總營養師方晴誼強調控制飲食的重要性。/ Cofit機構提供

搭配運動，減重效果更好

總營養師方晴誼表示，當身體開始適應211餐盤飲食法後，建議民眾搭配運動來達到更好的減重效果。若是沒有運動習慣，建議可以先從快走、騎腳踏車等簡單的運動開始做起，穩定維持固定幾天運動的習慣，後續再因身體狀態調整運動強度。

Cofit提醒民眾，實行211餐盤飲食法的同時，也別忘了盡量避免含糖飲料，因為飲料一旦下肚，撇除熱量問題不談，負責囤積脂肪的荷爾蒙：胰島素就會出動將飲料中的糖，轉化成能量儲存起來。而一旦超出身體所需多餘的能量，就會以脂肪的形式儲存在體內。民眾應多喝水，讓水協助身體代謝機能，維持健康體重。

(中時新聞網)