疫情當前，街口支付響應暫停內用的防疫政策，力挺店家並與用戶齊心抗疫，強力推廣「外帶外送」與「線上點餐」服務。鼓勵用戶在線上點餐結帳，到店直接取餐，進一步降低與人群接觸；使用「美食外送」則全程零接觸。為力挺第三級防疫警戒，5月29日(六)至6月30日(三)，街口支付加碼祭出「外帶外送」與「線上點餐」防疫優惠，最高享19%回饋，滿足用戶在家防疫也能安心享用美食的需求！

街口支付「外帶外送」服務行之有年，疫情期間因應不斷成長的外帶需求，積極快速拓展合作店家，目前已新增超過五成店家！為鼓勵更多店家加入，5月29日(六)起至8月31日(二)止，提供新申請的合作店家優惠手續費率、並且免設定費及提供一次菜單免費上架服務，還加碼行銷贊助宣傳，希望能幫助店家度過難關（店家申請連結），也讓用戶能享受更便利的外帶外送服務。

【街口支付外帶外送零接觸，最高享19%回饋】

＊線上點餐：活動期間內於「肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王」點餐網站或APP使用「街口支付」付款，單筆消費滿300元，享15%現金回饋！（單筆最高回饋100元，每人於所有指定品牌合計回饋1次，限量1萬名，額滿為止）

＊外帶外送：活動期間內於指定店家使用街口「外帶點餐」或「美食外送」服務，單筆消費享10%現金回饋！（單筆最高回饋40元，每人每週限享5次回饋，每周限量15,000組，額滿為止）

＊防疫加碼：活動期間內於「CoCo都可」使用街口「外帶點餐」功能，購買「百香雙響炮」，即享單杯現折10元！（詳細活動規則請依「CoCo都可」官方規定為準）

(科技)