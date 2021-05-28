和碩驚傳一名員工確診，和碩對此證實，有一名員工已於5月27日確診，雖然他最近一次進辦公室為5月18日，但為了保險起見，和碩已經通知5月13～18日之間曾與該名確診員工在會議室開會等近距離接觸者，開始居家隔離，並在27晚間已經針對確診者足跡所至的辦公區域消毒。

和碩繼5月16日一名員工確診，之後證實為偽陽性，虛驚一場之後，28日證實有員工確診。

和碩表示，有一位員工因身體不適，於5月26日至醫院進行檢測，5月27日得知確診，該員工已遵照政府所頒訂的防疫規定，進行自我隔離，目前體溫正常，後續持續進行健康觀察，和碩強調，確診員工最近一次進公司日期為5月18日，後續上班均採居家辦公；為確保工作環境安全及同仁健康，和碩已經匡列並通知於5/13～18日於辦公場所與該名確診員工近距離接觸者實行居家隔離，並請專業消毒廠商於27日晚間針對辦公區域全面消毒，和碩營運不受影響，同時宣導如員工有出現相關症狀，應採居家上班14天。

和碩表示，將持續每日監測員工健康狀況並提供必要的協助，以利後續追蹤，並密切注意疫情發展，以滾動式調整及強化防疫應變措施。

(工商 )