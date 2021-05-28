37歲謝苗為大陸武打男明星，幼年時期謝苗愛武術練就了敏捷的身手，於是也開始接觸戲劇演出，1993年曾與電影《新少林五祖》劇中飾演李連杰的兒子，兩年過後，與李連杰再度結緣拍戲，並且《給爸爸的信》劇中還是飾演父子，因而擁有「李連杰御用兒子」之稱，在當時成為家喻戶曉的童星。

1994年謝苗和周潤發合作過2部電影，在《賭神2》、《小飛俠》電影中，討喜的古靈精怪與天生反骨的個性角色，讓他受到許多觀眾的肯定與喜愛，更讓他年紀輕輕就擁有高度的知名度。當時父母便開始考慮，是否要讓孩子繼續往戲劇發展，或是回到教育環境讀書並完成學業，最後便詢問王晶和周潤發，王晶認為這孩子未來前途無量，應該要保握機會，繼續留在演藝圈發展下去。

謝苗與周潤發合作演出《賭神2》。（圖／取材自微博）

但周潤發卻認為謝苗還年輕，應專心在學業，若錯過就難重來一次，於是發哥自己給了謝苗5千元的紅包，希望他能夠好好讀書，最後父母決定讓孩子回到北京學習，並推掉所有戲劇邀約，在2006年謝苗完成大學學業後，以武術演員的身份，再次回到演藝圈。

目前謝苗在演藝圈工作以武打演員為主，2014年參與《智取威虎山》的演出，雖然知名度不及從前，仍然繼續努力拍戲。目前與老婆何彥霓擁有一個可愛女兒，家庭生活相當幸福美滿，雖然謝苗再回到演藝圈，不像從前受到高度的關注，但也期待謝苗未來，能繼續帶給觀眾們新的作品。

(中時新聞網)