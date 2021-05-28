期交所將在6月28日上市小型電子期貨，契約標的同現行電子期貨為電子類指數，契約規模及保證金為現行電子期貨八分之一，契約規模小，交易門檻低，提供交易人小額資金參與科技股機會。此外，近期台股受國內新冠肺炎疫情警戒升級影響，市場波動較大，其中電子類股亦受影響，小型電子期貨上市後，可提供小額交易人便利避險管道。

小型電子期貨契約乘數為每點新台幣500元，依5月26日指數收盤水準802.36點計算，契約規模約40萬元，其餘規格設計原則同現行電子期貨；另交易人持有小型電子期貨各交割月份之未沖銷部位數，每8口契約得沖銷同一交割月份1口電子期貨契約。

電子股向來受到投資大眾青睞，而電子類指數表彰台灣上市電子類股整體績效表現，為市值加權型全集合指數，成分股包括台積電、聯發科、鴻海、台達電及大立光等台灣頂尖科技公司；小型電子期貨契約規模小，操作彈性提高，交易更為靈活，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，且更為精準執行配對及策略交易；所需保證金少，使交易策略及投資組合更為多元，分散風險，可望提供更多交易、避險及大小型商品套利機會。

(時報資訊)