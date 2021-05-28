車用二極體廠-朋程(8255)董事會決議7月6日為除息交易日，並調整每股配發現金股息2.30065386元。

受惠於全球車市復甦，朋程第1季稅後盈餘為1.54億元，年成長1.1倍，單季每股盈餘為1.7元，累計前4月合併營收為13.04億元，年成長24.65%。

朋程董事會決議除息交易日為7月6日，最後過戶日為7月7日，停止過戶期間為7月8日到7月12，除息基準日為7月12日。

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(時報資訊)

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