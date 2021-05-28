《電機股》朋程7月6日除息 17:412021/05/28 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車用二極體廠-朋程(8255)董事會決議7月6日為除息交易日，並調整每股配發現金股息2.30065386元。 受惠於全球車市復甦，朋程第1季稅後盈餘為1.54億元，年成長1.1倍，單季每股盈餘為1.7元，累計前4月合併營收為13.04億元，年成長24.65%。 朋程董事會決議除息交易日為7月6日，最後過戶日為7月7日，停止過戶期間為7月8日到7月12，除息基準日為7月12日。 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 (時報資訊) #朋程 #除息交易日 #年成長 #電機 #車用二極體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 陳建維快評》台電不演了 10:042021/05/18 快評 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《基金》富邦台灣半導體ETF 25日開募 11:432021/05/18 財經 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 紓困4.0鎖定內需消費 這產業轉機來了？ - 財經 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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