《我的室友是九尾狐》張基龍。（愛奇藝國際站提供）

韓國人氣漫改劇《我的室友是九尾狐》開播首週即開出亮眼紅盤。第一集在韓國播出時拿下水木劇史上第4名的好成績，第二集的收視率全國平均4.3％，橫掃有線無線台收視冠軍。惠利不顧女神形象，酒醉扑街下跪地上打滾樣樣來，不得已與張基龍同居還得遵守三禁忌，大嘆活著還有什麼意義。

張基龍飾演的九尾狐「申又如」首集中豔福不淺，接連和不同女性接吻吸取人類精氣，再加上親身見證韓國近千年歷史，不論哪個年代的服裝穿在張基龍身上都相當吸睛。當牠與惠利飾演的「李潭」偶遇時，男方體內的狐珠意外被打出來且被女方吞下，申又如只好提議先同居再解決，還現出九尾狐原形讓李潭信服。

又因為狐狸生性怕老虎，雞則是檔煞用，若觸碰到生肖屬虎的男性以及吃雞肉就會產生不舒服的反應，再加上還是大學生的李潭喝了酒就會行為失控發酒瘋，因而被申又如以簽訂同居合約的方式定下了「禁止和屬虎異性接觸、戒酒、不吃雞肉」等3戒，讓李潭不禁哀嚎根本被下了禁愛令，且無法再碰心愛的酒和炸雞，直呼：「我到底為什麼要活著？」

為了飾演反應逗趣的李潭，惠利可說是豁了出去，除了不惜演出被九尾狐嚇到時歪嘴翻白眼的模樣，還喝悶酒醉倒扑街、逃避異性觸碰而滾地、聽到張基龍已經999歲就立刻下跪、上完廁所卻意外糗到得向裴仁爀求救通馬桶的方法等，種種令人發笑的反應也讓該劇創下收視佳績。

劇中4位主要演員張基龍、惠利、姜漢娜以及金度完，日前接受訪問時表示，由於該劇是採事前拍攝方式製播，已殺青多時，惠利直呼想念拍攝現場，張基龍爆料惠利在拍最後一場戲時是唯一哭的人。被問到張基龍有怎樣的魅力時，惠利覺得比想像中可愛，讓張基龍羞回「這是我第一次聽到別人覺得我可愛」，惠利只好轉向姜漢娜尋求認同，沒想到卻被主持人吐槽好像很不甘願的樣子，姜漢娜急忙表示見到張基龍之後覺得他很有趣，跟劇中角色個性大不相同，下戲之後則相當風趣，讓張基龍聽了不禁欣喜地要姜漢娜多說一點。

此外，金度完透露惠利在拍攝現場相當大方，時常請大家吃烤肉，姜漢娜也補充說惠利曾送大家衣服避寒，惠利解釋是自己穿了一款發熱衣之後相當滿意，因此買來送給大家穿，語畢立刻轉頭問張基龍「但你是唯一一個沒穿的，為什麼？」儘管張基龍以無辜表情回答「我有穿過啊」，卻立刻被惠利吐槽「只有穿過一次啊！」，讓張急忙解釋自己是以感恩的心穿發熱衣但沒有想像中那麼暖，惠利聞言猛然想起原來當時自己送給張基龍的竟然是唯一一件不良品，但發現後也有趕緊更換，因此當場從質問變為道歉笑翻眾人，只能說張基龍的運氣「特別好」。該劇每週三、四晚間9點40在愛奇藝國際站與韓國零時差同步上線。

(中時 )